Kein Konzern kommt mehr ohne eigene Klimaschutzziele aus. Aber wer ist nah dran, die auch zu erreichen? Und wer stößt jedes Jahr mehr Treibhausgase aus? Die WirtschaftsWoche fragte die Dax-Konzerne nach ihrer Bilanz.

Was Klimaziele angeht, übertrumpfen sich die großen Konzerne gerne. Bis 2050 will sie CO2-neutral sein, verkündete die Deutsche Post DHL vor einigen Jahren medienwirksam. Sie hängte sich eine große, moosbewachsene Null ins Foyer, mehrere Meter hoch. Das gleiche Ziel strebt auch Thyssenkrupp an.

Dabei ist 2050 nun wirklich noch ganz schön lange hin. Und ein Blick auf das Pariser Abkommen zeigt: Viele Industriestaaten wollen ohnehin bis 2050 klimaneutral sein. Auch die deutsche Regierung hat das als erklärtes Ziel ausgegeben. SAP strebt das Ziel der Klimaneutralität deshalb schon bis 2025 an, Munich Re hingegen will schon seit 2015 klimaneutral sein - und die Deutsche Bank bereits seit 2012!

So, wie die Politik über ihre Klimaziele diskutiert, tun es auch die Konzerne. Weil Kunden bei ihren Einkaufsentscheidungen immer öfter auch ihr Gewissen befragen, ist ein grünes Image für sie zur Notwendigkeit geworden. Die WirtschaftsWoche befragte alle Dax-Konzerne nach ihren Zielen, ihren Emissionen, nach ihren Strategien zur Senkung und auch danach, ob sie ihr ausgestoßenes CO2 vielleicht durch andere Klimaschutzprojekte kompensieren.Das Ergebnis: Es ist kompliziert. Auch wenn beinahe alle Konzerne Klimaziele verkünden, heißt das nicht, dass sie diese auch erfüllen werden können. Bei vielen hängt das Geschäftsmodell am Ausstoß von CO2: Wenn die Konzerne weiter wachsen wollen, dann werden wohl auch die Emissionen wachsen. Sie können höchstens energieeffizienter werden.

Werte schöngerechnet

Das größte Problem aber ist die Methodik selbst. Wie sich Emissionen von Konzernen messen lassen, legt eigentlich das sogenannte Greenhouse Gas Protocol (GHG) fest. Allerdings weichen einige Konzerne davon ab. Die Zementbranche etwa - mit dem Vertreter Heidelberg Cement - hat ihre eigenen Berechnungsmodelle. Und selbst das GHG lässt den Konzernen viel Spielraum. Generell unterscheidet es drei Kategorien von Emissionen:

Scope 1: Umfasst alle Emissionen, die durch fossile Brennstoffe und selbsterzeugten Strom der Unternehmen ausgestoßen werden, sowie den eigenen Fuhrpark, inklusive firmeneigener Flugzeuge.Scope 2: Umfasst auch den Strom, den Konzerne am Markt einkaufen.Scope 3: Umfasst als einzige Kategorie auch Emissionen entlang der Wertschöpfungskette. Darin eingerechnet ist zum Beispiel der Papierverbrauch oder Geschäftsreisen. Aber auch die Emissionen von Lieferanten, und solche Emissionen, die während der Nutzung von Produkten entstehen - zum Beispiel bei Autos. Weil viele Zahlen jedoch kaum zu konkretisieren sind, rechnen Konzerne oft mit Modellen. Und damit beginnen die Probleme.

Wie sehr man mit den Emissionszahlen spielen kann, macht das Beispiel der Autobauer deutlich: VW hat deutlich mehr Emissionen als BMW oder Daimler. Nun verkauft VW auch mehr Autos. Wird der Konzern dadurch automatisch zu einem größeren Klimasünder?

Ein Blick in die Berechnungswege zeigt: Nicht unbedingt. Denn während BMW bei Scope 3 (Emissionen entlang der Lieferkette und der Nutzungsdauer) lediglich sechs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...