Die ersten Planungen sollen bereits Mitte August 2019 starten. Die Anlage soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 in Betrieb genommen werden. Entsprechende Verträge haben die Parteien Ende Juli in Guangzhou, China, unterzeichnet. Thyssenkrupp verantwortet die Prozessauslegung und liefert die Schlüsselkomponenten für die Anlage. Evonik lizenziert darüber hinaus das Verfahren für Wasserstoffperoxid (H2O2) zur exklusiven Versorgung der Propylenoxid-Anlage an Qixiang Tengda. Weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...