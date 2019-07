Berlin (ots) - Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hat davor gewarnt, sich in der Debatte um mehr Klimaschutz nur auf den Flugverkehr zu konzentrieren.



Im Inforadio vom rbb sagte sie am Montag: "Das ist sicherlich ein Baustein, um etwas gegen den CO2-Ausstoß zu erreichen." Sie halte es aber für einen Fehler, sich nur auf das Thema Flugverkehr zu fokussieren und es nicht insgesamt zu betrachten. In der öffentlichen Diskussion werde jetzt ein Element aus einem Bereich herausgepackt, so Heinen-Esser. Und es werde jetzt so getan, "als wäre das die Rettung der Menschheit".



In der Debatte um Klimaschutz müssten auch andere Bereiche betrachtet werden, forderte Heinen-Esser. Sie sprach sich dafür aus, ein Gesamt-System der CO2-Bepreisung zu entwickeln, das alle Bereiche umfasst. Als Beispiele nannte die CDU-Politikerin den Pkw- und Lkw-Verkehr, die Landwirtschaft sowie die Bereiche Gebäude und Heizen.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg Inforadio Chef/Chefin vom Dienst Tel.: 030 - 97993 - 37400 Mail: info@inforadio.de