BERLIN (Dow Jones)--Für die Laufzeitverlängerung eines Kernkraftwerks sind ähnlich strenge Umweltprüfungen erforderlich wie für die Inbetriebnahme eines neuen Reaktors. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg nach einer Klage belgischer Atomkraftgegner gegen die Meiler Doel 1 und Doel 2 entschieden. Die beiden Kraftwerke hätten "zwingend" einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden müssen, als das belgische Parlament 2015 die Laufzeitverlängerung beschloss, heißt in einer Pressemitteilung des Gerichtshofes zum Urteil. Zudem hätte das Projekt einer grenzüberschreitenden Prüfung bedurft, da sich die beiden Kraftwerke nahe Antwerpen an der niederländischen Grenze befinden.

Um eine Ausnahme von diesen strengen Vorschriften geltend zu machen, hätte Belgien glaubhaft versichern müssen, dass Doel 1 und Doel 2 für die Versorgungssicherheit des Landes unabdingbar seien. Ein Abschalten der Kernkraftwerke müsse demnach zu einer "schwerwiegenden Gefahr" für die öffentliche Sicherheit eines Mitgliedsstaates führen. Der Europäische Gerichtshof forderte nun die belgischen Verfassungsrichter auf zu prüfen, ob ein solcher Ausnahmetatbestand vorliegt.

Umweltschützer obsiegten

Geklagt hatten die zwei belgischen Umweltschutzverbände Inter-Environnement Wallonie und Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. Sie hatten zunächst beim belgischen Verfassungsgerichtshof Nichtigkeitsklage gegen das Gesetz über die Laufzeitverlängerung erhoben. Dieses hatte den Fall dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt.

Belgien hatte 2003 den Atomausstieg beschlossen. Es sollten keine neuen Kraftwerke mehr gebaut werden. Der Plan war, dass Doel 1 und 2 bereits im Februar 2015 vom Netz gehen. Doch Ende Juni 2015 wurde der Eigentümerin und Betreiberin der beiden Reaktoren, der Gesellschaft Electrabel, eine Laufzeitverlängerung bis 2025 zugesichert. Der Staat investierte 700 Millionen Euro in die Modernisierung. Diese Maßnahmen wurden im Gesetz für die Laufzeitverlängerung nicht erwähnt.

July 29, 2019 05:40 ET (09:40 GMT)

