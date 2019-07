Bremen (ots) - Am Samstag, 03.08.2019, findet auf den Parkplätzen rund um das wohninvest WESERSTADION der "Tach der Fans" des SV Werder Bremen in der Zeit vom 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr statt. Im Rahmen des "Tach der Fans" findet um 15.00 Uhr ein Testspiel gegen den FC Everton statt. Hierzu war eine gesonderte Akkreditierung bis zum 22.07.2019 notwendig. Alle MedienvertreterInnen, die zusätzlich oder ausschließlich (ohne Testspiel) über den "Tach der Fans" auf den Aktionsplätzen insbesondere nach dem Spiel berichten möchten, bitte wir um eine E-Mail an medien@werder.de mit einem Ansprechpartner und einer E-Mail-Adresse, um weitere Informationen über den Ablauf des "Tach der Fans" zusenden zu können.



Pressekontakt: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Franz-Böhmert-Str. 1 c Michael Rudolph, Direktor Kommunikation info@werder.de Telefon: 0421/434590