Ein Impulspapier des Öko-Instituts listet Kriterien auf, wie eine nachhaltige Herstellung von Power-to-X in Zukunft aussehen sollte. Zentral für den Klimaschutz sind dabei zusätzliche erneuerbare Energien.Power-to-X-Technologien gelten als große Hoffnungsträger im künftigen Klimaschutz. Dies können sie aber nur erfüllen, wenn die Energieträger aus zusätzlichem erneuerbarem Strom sowie CO2 aus der Luft oder Biomassenutzung erzeugt werden, wie es in einem am Montag veröffentlichten Impulspapier des Öko-Instituts im Auftrag des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) heißt. Deshalb sollten von Beginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...