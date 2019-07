"Wenn man Standard-Glasfassadenelemente verwendet, dann benötigt man Energie, um die Innenräume zu kühlen. Der Einsatz von viel Energie entspricht einer Menge Kohlenstoffemissionen", so Simon Sturgis vom Royal Institute of British Architects. In Großbritannien gibt es eine neue Forderung von Architekten und Ingenieuren, die das Gesicht unserer Städte verändern könnte. Sie wollen ein Verbot von Hochhäusern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...