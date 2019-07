++ US-Justizministerium genehmigt T-Mobile-Sprint-Fusion ++ Deutsche Börse zieht Angebot für Refinitiv zurück ++ Volkswagen-Aktie fällt, da Ergebnis von Traton auf anhaltend schwache Nachfrage hinweist ++Die europäischen Aktienindizes starteten in gemischter Stimmung in den heutigen Handel, da sich die Anleger für die ereignisreiche Woche positionieren. Die Aktien aus Großbritannien schneiden am besten ab, da der FTSE 100 (UK100) nach der ersten Handelsstunde rund 80 Basispunkte zulegte. Andererseits sind in Frankreich, Polen und der Schweiz einige Schwächen zu erkennen. Finanz- und Telekommunikationsunternehmen steigen am meisten, während Automobilwerte die größten Nachzügler sind. Die Deutsche Telekom prallte an der Unterstützung um die 14,65 EUR ab, welche durch das lokale Hoch von Ende April 2018 markiert wird. Die Aktie eröffnete heute oberhalb der 200-Tage-Linie (violette Linie) und stieg schnell ...

