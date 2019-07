Die Deutsche Bank hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 100 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei erneut ein gutes Quartal gewesen, was das Vertrauen der Investoren stärke, schrieb Analyst Andrea Pistacchi in einer am Montag vorliegenden Studie. Es bestätige, dass sich das Unternehmen operativ verbessere./elm/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 06:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-07-29/13:39

ISIN: BE0974293251