NEW YORK (Dow Jones)--Pfizer will gemeinsam mit dem Generikahersteller Mylan einen Champion am Gesundheitsmarkt formen. Die beiden Unternehmen kündigten am Montag an, dass Mylan und die Sparte für patentfreie Arzneien Upjohn von Pfizer fusionieren werden. Das Wall Street Journal hatte bereits unter Berufung auf Kreise über den bevorstehenden Deal berichtet.

Bei dem Aktiendeal werde jede Mylan-Aktie in eine Aktie des neuen Unternehmens umgewandelt. Die Aktionäre von Pfizer würden 57 Prozent an der neuen Gesellschaft halten, die Mylan-Aktionäre 43 Prozent. Die Boards beider Konzerne haben der Transaktion einstimmig zugestimmt. Mylan NV ist derzeit an der Börse knapp 10 Milliarden US-Dollar wert.

Das neue Unternehmen käme 2020 auf einen Umsatz von 19 bis 20 Milliarden Dollar. Die Konzerne erwarten Synergien von rund 1 Milliarde Dollar. Pfizer würde durch den Verkauf von Anleihen durch Upjohn 12 Milliarden Dollar erhalten.

Im vorbörslichen Handel in den USA schießen Mylan nach Ankündigung des Deals um 24 Prozent nach oben. Das Unternehmen übertraf zudem mit den Zweitquartalszahlen die Erwartungen der Analysten. Pfizer geben vorbörslich leicht nach.

July 29, 2019

