Die Deutsche Bank hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Hold" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Analyst Benjamin Goy äußerte sich in einer am Montag vorliegenden Studie positiv zu der geplanten Übernahme des Finanzdaten-Unternehmens Refinitiv. Das wichtigste Element des Deals sei eine deutliche Steigerung der Effizienz, um das angepeilte bereinigte, "starke" Gewinnwachstum (EPS) zu erreichen./elm/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 06:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-07-29/13:49

ISIN: GB00B0SWJX34