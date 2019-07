Um ein Elektrofahrzeug aufzuladen, gibt es mehrere Möglichkeiten. In den meisten Fällen wird das Fahrzeug an das Kabel einer speziellen Ladestation angeschlossen. Diese Stationen haben meist einen eigenen Versorgungsanschluss, sind separat abgesichert und ermöglichen damit einen recht hohen Ladestrom. Bei der Batterieladung über eine Ladestation ist je nach Rahmenbedingungen die Gleichstrom-, Drehstrom- oder Einphasenladung möglich. Hier lässt sich mit Ladeströmen von 60 A bei Gleichstrom, 30 A bei Drehstrom und 10 bis 15 A beim einphasigen Laden arbeiten.

Gleichstromladung bietet den Vorteil, dass keine Wandlung des Stroms erfolgen muss und es daher möglich ist, mit höheren Strömen zu arbeiten. Damit lassen sich Ladezeiten bis herunter zu 20 Minuten realisieren, während eine normale Dreiphasenladung mindestens eine Stunde dauert und eine Einphasenladung per Wandbox je nach zulässigem Höchststrom in der Regel mindestens zwei Stunden in Anspruch nimmt.

Mehr als nur Leitungen

Aber nicht überall sind Ladestationen verfügbar und daher liegt jedem Elektrofahrzeug ein Ladekabel bei, das oft auch als Notladekabel oder als Sicherheits-Ladekabel bezeichnet wird. Dieses Ladekabel wird in eine normale Steckdose eingesteckt, aber da es im gleichen Sicherungskreis oft noch andere Nebenlasten gibt und auch keine Kommunikation zwischen Hausnetz und Fahrzeug möglich ist, ist der Ladestrom in diesem Fall zu begrenzen. Der maximale Dauerstrom beträgt etwa 10 bis 12 A, was zu einer Ladezeit von bis zu sechs Stunden führt.

Ein solches Ladekabel zu entwickeln und zu produzieren ist aber keine triviale Angelegenheit, denn es soll in möglichst vielen verschiedenen Ländern Einsatz finden. Dieser Herausforderung widmet sich zum Beispiel das Unternehmen TE Connectivity, das unter anderem Steckersysteme und Sensoren für die Automobilbranche produziert.

Weltweit kommen eine große Zahl unterschiedlicher Steckersysteme zum Einsatz, die nicht kompatibel sind. Auch über die sehr unterschiedliche ...

