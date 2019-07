In der Zehn-Jahres-Betrachtung weist das Papier von Daimler einen Gewinn von im Schnitt +3,8% pro Jahr aus. Eine Kapitalanlage in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 14.470 Euro geklettert. In der 1-Jahres-Betrachtung müssen Daimler-Aktionäre einen Kursverlust von rund 18% verbuchen. Die NordLB hat das Kursziel für Daimler von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...