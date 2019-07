Baden-Baden (ots) -



Anne Moosmayer (52) wird zum 1. August 2019 neue Leiterin der Hauptabteilung Service und Familie beim Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden. Die Redaktionsleiterin von "Kaffee oder Tee" löst Sylvia Storz ab, die in den Ruhestand wechselt.



Programmdirektor Hauser: Anne Moosmayer ist ideale Besetzung Christoph Hauser, SWR Programmdirektor Information: "Anne Moosmayer ist die ideale Besetzung für die Leitung der Hauptabteilung Service und Familie. Sie verfügt über einen großen Erfahrungsschatz - als Redakteurin, Autorin, Chefin vom Dienst und zuletzt als Redaktionsleiterin. Ihre kreativen Ideen und ihr kooperativer Führungsstil finden im SWR und darüber hinaus sehr hohe Anerkennung. Systematische Planung verbindet sie mit hoher Mitarbeitermotivation und persönlicher Begeisterung für die Sache. Service und Familienprogramm sind eine wesentliche Kompetenz des SWR und mit Frau Moosmayer sehr gut für die Zukunft aufgestellt."



Seit 2016 Redaktionsleiterin von "Kaffee oder Tee" Anne Moosmayer wurde am 1. September 1966 in Reutlingen geboren. Sie studierte von 1987 bis 1992 Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaft und Rhetorik an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Bereits während dieser Zeit arbeitete sie beim SDR bei der Rundfunkwerbung, sowie im Vorabend- und Familienprogramm, zunächst als redaktionelle Mitarbeiterin sowie Redakteurin. Von 1992 bis 1994 war sie bei der Bavaria als Redakteurin beziehungsweise CvD des Disney Clubs im Einsatz. Daran anschließend hat Anne Moosmayer unter anderem das Kinder- und Jugendprogramm beim SDR mit aufgebaut. 2000 wurde sie als Redakteurin bei der damaligen SWR Hauptabteilung Unterhaltung / Journalistische Unterhaltung fest angestellt. Anne Moosmayer betreute zahlreiche Sendungen und Projekte in der Unterhaltung und im Entwicklungslabor für junge Formate. Dazu zählen Talksendungen wie "Der Samstagabend", "Sky Lights", Quizsendungen sowie zahlreiche Livesendungen und Dokumentationen. 2016 wurde sie Redaktionsleiterin der Sendung "Kaffee oder Tee".



