Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für T-Mobile US nach grünem Licht des US-Justizministeriums für die Fusion mit Sprint von 74 auf 93 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem höheren Kursziel reagierte Analyst Kannan Venkateshwar in einer am Montag vorliegenden Studie auf die gestiegene Wahrscheinlichkeit eines Zustandekommens des Deals. Zunächst dürften allerdings die Kosten von T-Mobile US für die Integration von Sprint steigen, bevor sich Synergie bemerkbar machen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 03:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 04:10 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

