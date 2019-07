Die britische Regierung stellt einen ungeregelten Ausstieg aus der EU in Aussicht und verschärft ihre Rhetorik. Das Pfund Sterling fällt immer tiefer.

Das Pfund Sterling ist am Montag auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren gerutscht. Zuvor hatte der britische Premierminister Boris Johnson die Vorbereitungen für einen ungeregelten EU-Ausstieg intensiviert: Staatsminister Michael Grove war von Johnson beauftragt worden, die Vorbereitungen für einen "No-Deal-Brexit" voranzutreiben.

Grove schrieb in der "Sunday Times" am 28. Juli: "Wir werden am 31. Oktober die EU verlassen. Ohne Wenn und Aber. Keine weiteren Verzögerungen. Der Brexit kommt." Finanzminister Sajid Javid will in den kommenden Tagen zusätzliche Gelder von etwa einer Milliarde Pfund aufbringen, um weitere Vorbereitungen für einen harten Brexit zu treffen.

Am Montag gab das Pfund daraufhin nach: Gegenüber dem US-Dollar gab die britische Währung 0,4 Prozent nach und notierte mit 1,2338 Dollar auf dem tiefsten Stand seit März 2017. Gegenüber dem Euro fiel das Pfund um 0,3 Prozent ...

