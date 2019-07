Die Schweizer Großbank UBS hat Sprint nach der Zustimmung des US-Justizministeriums zur Fusion mit T-Mobile US von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 10,00 US-Dollar angehoben. Analyst John Hodulik zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie überzeugter, dass der Deal am Ende auch zustande kommt. Die Wahrscheinlichkeit sei nun höher, dass die zuständigen Behörden der Bundesstaaten die Fusion akzeptierten./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 04:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

