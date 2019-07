US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in eine betriebsame Woche gestartet. Im Mittelpunkt steht die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch. An den Finanzmärkten wird fest mit einer ersten Zinssenkung seit gut zehn Jahren gerechnet. Als Hauptgründe gelten die schwächere Weltwirtschaft und die zahlreichen Handelsstreitigkeiten.

Außerdem stehen in dieser Woche der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung und der stark beachtete ISM-Einkaufsmanagerindex auf dem Programm. Zum Wochenstart werden jedoch keine besonders marktrelevanten Konjunkturdaten erwartet.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,83 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen erhöhten sich um 5/32 Punkte auf 102 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,05 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 11/32 Punkte auf 106 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,57 Prozent./bgf/jkr/jha/

