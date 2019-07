Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Beim Umbau- und Wachstumsplan komme der Baustoffkonzern rascher voran als erwartet, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Daraus resultierten um 30 Millionen Euro höhere Einsparungen in diesem und im kommenden Jahr./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 11:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 11:10 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-07-29/15:05

ISIN: FR0000125007