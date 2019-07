Hamburg (ots) - Search-Engine-Optimization (SEO) lautet das Zauberwort im digitalen Marketing. Dabei ist das kein Hexenwerk, sagt Heiko Wohlgemuth, unabhängiger SEO-Consultant aus Hamburg. Und verspricht mit objektiver SEO-Beratung Verständnis zu fördern und Potentiale zu nutzen.



Wer Waren oder Dienstleistungen über das Netz verkauft oder bewirbt, kennt das Problem gut: Als Entscheider muss man seinen Digitalexperten oft blind vertrauen. "Nicht immer einfach, denn die Optimierung erzeugt komplexe Wechselwirkungen weiß Digitalberater Heiko Wohlgemuth. "Am Ende kann trotz vermeintlich optimierter Website das Ranking-Ergebnis schlechter sein als vorher."



Hier setzt Wohlgemuth an und bietet einen Service, der eine Lücke füllt: Unabhängige Honorarberatung in Sachen SEO, SEA und digitaler Vermarktung.



"Auch das beste Team steht vor einem Konflikt, wenn es um die Bewertung der eigenen Arbeit geht, um Lösungswege und Ergebnisse. Diesen Konflikt lösen wir mit unserer Internet-Service-Agentur, die den Blick von außen und externe Expertise bietet," führt Wohlgemuth aus, der seit 1998 digitale Strategien und Lösungen entwirft.



Das Prinzip: Statt theoretischer Workshops und Weiterbildungen erarbeitet er gemeinsam mit dem Kunden Analysen der konkreten Websites, definiert Ziele und KPIs und zeigt Wege, diese Ziele zu erreichen. "Traffic, Conversion und Absatz ist der entscheidende Dreiklang," so Wohlgemuth. "Eine profunde SEO-Strategie, technisches SEO und die grundlegende Keywordrecherche sind dabei die Basis."



Ausgehend von dieser Basis umfasst die SEO-Beratung auch spezifische Sonderfälle wie Google Penalties (also die Abstrafung durch Zurücksetzung im Ranking) oder die Vermarktung rein lokaler Angebote im weltweiten Netz. "Es gibt keinen Standardkunden, keine Standardrezepte," weiß der Berater, "nur die Ausnahme ist Standard. Und nur individuelle Beratung führt zum Erreichen des individuellen Ziels."



Heiko Wohlgemuth bietet SEO Beratung: https://www.internetserviceagentur.com/seo-beratung.html



Weitere Infos zur der hamburger Online Marketing Agentur: https://www.internetserviceagentur.com/



