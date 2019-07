Die Lösung, den CO2-Ausstoß der Flugbranche wirklich zu reduzieren, liegt in einer Quote für aus Grünstrom hergestelltes Kerosin. Ein Plädoyer gegen diktierten Verzicht und Verstaatlichung.

Wer dem Klima schaden will, der mache es wie Linken-Chef Bernd Riexinger oder Grünen-Chef Robert Habeck. Denn mit ihren Forderungen, Airlines zu verstaatlichen oder Inlandsflüge in Deutschland abzuschaffen, bringen die beiden Politiker die Menschen eher gegen eine umweltfreundliche Politik auf. Eine Lösung, die den CO2-Ausstoß der Luftfahrt auf breiter Ebene in Europa und der Welt reduziert, servieren sie aber nicht.

Deutschland, Europa und die Welt brauchen weder Flugscham noch Flugverbote. Was sie brauchen, ist endlich eine fixe Quote für aus Grünstrom hergestelltes Kerosin. Ja, mit Windkraft und Solarstrom lassen sich Flugzeuge antreiben. Airlines müssen ihre Maschinen dazu noch nicht einmal technisch umrüsten.

Das chemische Verfahren ist seit etwa einem Jahrhundert bekannt: Wasser, gern auch Schmutz- oder Salzwasser, wird mittels Strom per Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Strömt der Wasserstoff dann gemeinsam mit CO2 aus der Luft an einem Katalysator vorbei, entstehen je nach ...

