NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Pfizer hat seine Jahresprognose gesenkt, um dem Joint Venture für rezeptfreie Gesundheitsprodukte mit Glaxosmithkline und einigen Akquisitionen Rechnung zu tragen.

Der New Yorker Konzern rechnet 2019 jetzt nur noch mit einem bereinigten Gewinn je Aktie in der Spanne von 2,76 bis 2,86 Dollar, bei Einnahmen von 50,5 bis 52,5 Milliarden Dollar. Im April hatte Pfizer noch einen bereinigten Gewinn von 2,83 bis 2,93 Dollar bei einem Umsatz von 52,0 bis 54,0 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Analysten haben laut Factset bislang einen bereinigten Jahresgewinn von 2,91 Dollar je Aktie bei Einnahmen von 53,2 Milliarden Dollar prognostiziert.

Die aktualisierte Prognose spiegele den geplanten Abschluss der Transaktion mit der britischen Glaxo am 1. August wider, wodurch sich die Umsatzprognose um 1,5 Milliarden Dollar und die Gewinnprognose um 3 Cent pro Aktie reduziert habe. Pfizer bringt Medikamente wie das Schmerzmittel Spalt und das Vitaminpräparat Centrum in das Gemeinschaftsunternehmen ein, bei Glaxo sind es Marken wie die Zahnpasta Sensodyne oder das Schmerzmittel Voltaren.

Durch die Auswirkungen der kürzlich abgeschlossenen Übernahme der Schweizer Biotechfirma Therachon Holding AG und dem in Kürze erwartete Abschluss der Akquisition des Wettbewerbers Array Biopharma Inc habe sich die Gewinnprognose um weitere 4 Cent je Aktie verringert.

Der Konzern hatte am Montag zudem angekündigt, seine Sparte Upjohn mit patentfreien Arzneimitteln mit dem Generikahersteller Mylan zu fusionieren. Die Aktionäre von Pfizer würden 57 Prozent an der neuen Gesellschaft halten, die Mylan-Aktionäre 43 Prozent.

July 29, 2019 09:16 ET (13:16 GMT)

