ThyssenKrupp Aktie | ISIN:DE0007500001 | WKN:750000 Seit dem Tief am 18. Juli haben die Bullen ein neuen Angriff auf die 13,20 Euro Marke begonnen. Schon Anfang Juli stellte sich der Bereich um 13,20 Euro als Widerstand dar, denn der Kurs fiel von dort aus auf die bisherigen Tiefpunkte bei ca. 11,20 Euro. Aus dieser Sicht heraus, bildet der Bereich um 11,20 Euro, nun eine solide Unterstützungszone. Falls sich der Gesamtmark weiterhin bullisch zeigt, so kann in dem Zuge sicher auch die Aktie von ... (Andreas Opitz)

