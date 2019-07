Komplex, gleichwohl transparent

Es scheint, dass die Komplexität ein Kernmerkmal der heutigen Wirtschaftswelt ist. Natürlich hat es komplexe Systeme schon immer gegeben und folglich mussten Unternehmen und andere wirtschaftliche Subsysteme schon immer das Unwägbare irgendwie in ihre Entscheidungsprozesse einplanen. Dennoch ist das Ausmaß der Komplexität heutzutage ein anderes. Sie betrifft inzwischen fast alle Aspekte des Lebens. In der Konsequenz wird unternehmerisches Handeln unsicherer. Für die Finanzindustrie gilt die Annahme der steig steigenden Komplexität in besonderer Weise.

Infolge dessen nehmen viele Anleger oftmals Abstand von bestimmten Finanzprodukten, weil sie denken, diese seien zu kompliziert. Unstrittig ist, dass nahezu alle Finanzprodukte und auch die meisten strukturierten Wertpapiere strenggenommen komplex sind. Darin unterscheiden sie sich aber nicht von vielen Produkten und Dienstleistungen des Alltags. Hier führt Komplexität oftmals zu einer Vereinfachung. Und wie schaut es diesbezüglich bei Finanzinstrumenten aus? Geht hier eine "höhere" Komplexität nicht sogar mit einer Verringerung der Risiken einher?

