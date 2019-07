Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange anlässlich der angedachten Übernahme von Refinitiv für 27 Milliarden US-Dollar auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5550 Pence belassen. Die Nachricht vom geplanten Kauf des Finanzdatenanbieters dürfte die generell fair bewertete Aktie des britischen Börsenbetreibers kurzfristig stützen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-07-29/16:01

ISIN: GB00B0SWJX34