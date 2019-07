Volkswirte behaupten, die Schweizer Notenbank soll in der vergangenen Woche die Landeswährung geschwächt haben. Die Bank hat sich dazu nicht geäußert.

Der Höhenflug des Frankens hat wohl die Schweizer Währungshüter auf den Plan gerufen. Volkswirte erklärten, es spreche vieles dafür, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) vergangene Woche interveniert habe, um die Landeswährung zu schwächen.

Die am Montag veröffentlichten Sichtguthaben von Banken und Bund bei der SNB hätten den stärksten Anstieg seit Mai 2017 verzeichnet, erklärte Credit-Suisse-Ökonom Maxime Botteron. "Das ist ein klares Zeichen, dass die SNB am Markt aktiv war." Bei Interventionen kauft die SNB mit selbst gedruckten Franken Fremdwährungen wie Euro. Ein Sprecher der Notenbank wollte sich nicht dazu äußern.

Die Sichtguthaben von Banken und Bund bei der SNB kletterten in der vergangenen Woche auf 581,2 Milliarden Franken von 579,5 Milliarden Franken in der Woche zuvor. Die Entwicklung der Sichtguthaben gilt als Indiz dafür, ob die SNB am Devisenmarkt interveniert, um den Franken gegenüber ...

