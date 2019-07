An diesem Wochenende hat es neue Umfrageergebnisse geben. Die SPD ist mal wieder dritte oder gar vierte Kraft in Deutschland. Im Bundesland Sachsen bekäme die SPD bei der nächsten Landtagswahl im September den jüngsten Zahlen zufolge nur noch 8,7 %. Ahnen die Menschen, dass eine Partei sich - wie ihre Konkurrenz - vollkommen von wirtschaftlicher Kompetenz befreit hat? Ich erinnere aus diesem Anlass an Kevin Kühnert. Der wollte BMW und Konsorten enteignen. Ihm sei gleich, wer an der Türklingel stehe ... (Christian Waffenschmidt)

