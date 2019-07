ROUNDUP: Trump kritisiert erwartete US-Zinssenkung als unzureichend

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat die allseits erwartete Zinssenkung durch die amerikanische Notenbank kritisiert, bevor diese überhaupt vollzogen ist. Eine kleine Zinssenkung sei nicht genug, teilte der Präsident am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Damit bezog sich Trump auf die von Finanzfachleuten für diesen Mittwoch erwartete Zinssenkung. Es wäre die erste Reduzierung des US-Leitzinses seit mehr als zehn Jahren.

ROUNDUP: Angst der Unternehmen vor No-Deal-Brexit wächst - auch in Deutschland

LONDON/BERLIN - Deutsche und britische Unternehmen fürchten sich zunehmend vor den schweren Folgen eines drohenden Brexits ohne Abkommen. Nach Angaben des britischen Industrieverbandes CBI sind weder Großbritannien noch die EU ausreichend auf einen ungeregelten Austritt vorbereitet. Weitere Firmen drohten mit einem Rückzug aus dem Vereinigten Königreich. Europas größter Billig-Flieger Ryanair macht auch das Brexit-Wirrwarr für Einbußen verantwortlich.

ROUNDUP: Negativzinsen belasten Sozialkassen - für Bankkunden wird es teurer

BERLIN/NÜRNBERG - Zinsflaute und Strafzinsen im Euroraum belasten Sparer und Sozialversicherungen. Laut einer Umfrage des Internet-Vergleichsportals Biallo verlangen immer mehr Banken und Sparkassen in Deutschland von vermögenden Privatkunden Negativzinsen fürs Verwahren von Guthaben, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete. Zugleich fielen bei Sozialkassen im vergangenen Jahr Negativzinsen in zweistelliger Millionenhöhe an - unter anderem für die Anlage der Gelder, wie die zuständigen Stellen am Montag bestätigten. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Jobvermittler rechnen mit steigenden Arbeitslosenzahlen im Herbst

NÜRNBERG - Jobvermittler rechnen in den kommenden Monaten mit einer weiteren Eintrübung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Nach Jahren des Jobbooms müsse saisonbereinigt im Herbst mit steigenden Arbeitslosenzahlen gerechnet werden, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Montag in Nürnberg mit. Es beruft sich dabei auf eine monatliche Befragung der Chefs der 156 deutschen Arbeitsagenturen. Die IAB-Prognosen beziehen sich jeweils auf die kommenden drei Monate. Der daraus errechnete Index rutschte im Juli im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 98,1 Punkte ab.

ROUNDUP: Laufzeitverlängerung für belgische Atommeiler verstößt gegen EU-Recht

LUXEMBURG - Belgien hat mit der Verlängerung der Laufzeiten für zwei umstrittene Atomreaktoren gegen EU-Recht verstoßen. Wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Montag entschied, hätte die entsprechende Genehmigung für die Meiler Doel 1 und Doel 2 bei Antwerpen nicht ohne Umweltverträglichkeitsprüfungen erteilt werden dürfen. Sie gestattet es, die Reaktoren bis 2025 statt bis 2015 zu betreiben.

Ifo-Institut: Stimmung in ostdeutschen Unternehmen sinkt weiter

DRESDEN - Die Stimmung bei den ostdeutschen Unternehmen hat sich im Juli weiter eingetrübt. Wie das Ifo-Institut in Dresden am Montag mitteilte, fiel der Geschäftsklimaindex für die gesamte regionale Wirtschaft von 101,5 auf 100,9 Punkte. Damit setzte sich der Abwärtstrend der zurückliegenden Monate fort. Demnach nahmen sich die befragten Unternehmer sowohl bei ihren Lageeinschätzungen als auch ihren Geschäftserwartungen leicht zurück. Die Entwicklung sei von einer spürbaren Stimmungsabkühlung im Großhandel verursacht worden, hieß es.

Iran droht Westen mit weiterem Teilausstieg aus Atomabkommen

TEHERAN - Der Iran droht mit einem weiteren Teilrückzug aus dem Atomabkommen Anfang September. Hintergrund ist der Streit mit den verbliebenen Unterzeichnerstaaten - Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland - über die Umsetzung des Atomdeals. Die Führung in Teheran ist frustriert, weil für sie wichtige Zusagen in den Bereichen Handel und Wirtschaft nicht eingehalten werden. "Die Europäer reden viel, aber wir können uns auf ihre Lippenbekenntnisse nicht verlassen und erwarten konkrete Maßnahmen", sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Montag in Teheran.

ROUNDUP: Peking verurteilt 'schreckliche Vorfälle' in Hongkong

PEKING - China hat die seit Wochen anhaltenden Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei in Hongkong scharf verurteilt. "Diese schrecklichen Vorfälle haben die Rechtsstaatlichkeit, die öffentliche Ordnung, die Wirtschaft und das Leben der Menschen in Hongkong schwer beschädigt", sagte ein Sprecher des zum chinesischen Staatsrat gehörenden Büros für die Angelegenheiten von Hongkong und Macau am Montag: "Wir rufen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten in Hongkong dazu auf, sich unmissverständlich gegen Gewalt auszusprechen und sich ihr zu widersetzen."

Spanien: Inflation legt etwas mehr zu als gedacht

MADRID - In Spanien hat die Inflation im Juli etwas mehr zugelegt als erwartet . Im Jahresvergleich seien die für europäische Vergleichszwecke harmonisierten Verbraucherpreise (HVPI) um 0,7 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juni hatte die Inflationsrate etwas bei 0,6 Prozent gelegen und damit auf dem niedrigsten Niveau seit November 2016. Analysten hatten für Juli mit einer unveränderten Teuerungsrate von 0,6 Prozent gerechnet.

ROUNDUP/Strukturwandel: Bundesagentur reagiert mit Beratung im Job

NÜRNBERG - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) will künftig Beschäftigte bereits in den Betrieben mit berufsbegleitender Beratung für den Strukturwandel - etwa in der Auto-Industrie - fit machen. "Wir haben dafür rund 1,1 Milliarden Euro in den Haushalt eingestellt. Wir entwickeln die Bundesagentur gerade dafür weiter und beginnen damit, die Mitarbeiter für diese Aufgabe zu qualifizieren", sagte BA-Vorstandschef Detlef Scheele in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Die notwendigen gesetzlichen Weichen hatte die Bundesregierung zum Jahresanfang mit dem Qualifizierungschancengesetz gestellt.

ROUNDUP: Grüne fordern Streichung sämtlicher Subventionen für den Luftverkehr

BERLIN - Im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe fordern die Grünen im Bundestag die Streichung sämtlicher Subventionen für den Luftverkehr. Vize-Fraktionschef Oliver Krischer kritisierte in der "Welt", dass weder die Energiesteuer auf Kerosin noch die Umsatzsteuer auf internationale Flüge erhoben wird. Auch würden viele defizitäre Regionalflughäfen vom Staat subventioniert. "Zusätzlich trägt die öffentliche Hand einen Teil der Kosten für Starts und Landungen, weil die Entgelte nicht kostendeckend erhoben werden."

