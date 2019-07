Bei der Commerzbank-Aktie kämpfen Käufer und Verkäufer weiterhin verbissen um die Vorherrschaft an der 50-Tagelinie. Aktuell sind wieder einmal die Bären in der besseren Ausgangslage, denn seit Mitte Mai konnte die Aktie nicht mehr dauerhaft oberhalb des EMA50 notieren. Der am 18. Juni bei 5,93 Euro gestartete Anstieg scheiterte gut einen Monat später am 16. und 17. Juli bereits an der 50-Tagelinie und auch der nach dem Tief vom 22. Juli gestartete Anlauf droht erneut an diesem Widerstand zu scheitern. ... (Dr. Bernd Heim)

