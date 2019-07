Die Mehrheit der Deutschen hält nur wenig von Gold als Geldanlage. Was die Skeptiker abhält und warum junge Anleger eher bereit wären, Gold zu kaufen, zeigt eine neue Untersuchung der Verbrauchzentrale.

Die US-Notenbank steht kurz davor, die Zinsen zu senken. Und die Europäische Zentralbank bereitet sich darauf vor, mehr billiges Geld in die Wirtschaft zu pumpen, damit die Wirtschaft in der EU nicht in ein Konjunkturtal stürzt. Die Folge: Festverzinste Geldanlagen werden sich bis auf weiteres kaum noch lohnen. Mehr Rendite gibt es nur gegen deutlich höheres Risiko in der Geldanlage.

Viele Anleger richten ihren Blick daher auf Gold. Das Edelmetall gilt als wertbeständig und als sicherer Hafen. Angesichts der Konjunkturrisiken und der politischen Brandherde wie Handelskrieg, Brexit, EU-Politik ist Gold daher bei Anlegern wieder beliebter. In den vergangenen zwei Monaten ist der Goldpreis von rund 1300 auf über 1400 Dollar je Feinunze geklettert.

Aber ist der Kauf von Münzen, Barren oder Wertpapieren mit Anbindung an den Goldpreis wirklich der sichere Hafen für das private Vermögen? Die "Marktwächter Finanzen" von ...

