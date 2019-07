Tagesausblick für 30.7.: DAX tendiert wenig verändert, Warten auf Fed-Zinsentscheid

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag sehr ruhig präsentiert. Der DAX ging praktisch unverändert aus dem Handel. Vor dem Fed-Zinsentscheid in dieser Woche halten sich die Anleger spürbar zurück. Nachdem an der Wall Street am Freitag im S&P 500 und Nasdaq 100 noch neue Rekordstände erreicht wurden, kam es am Montag zu Gewinnmitnahmen in den beiden Indizes.

Dass die US-Notenbank am Mittwoch den Leitzins senken wird, gilt als sicher. US-Präsident Donald Trump setzte die Währungshüter erneut unter Druck und forderte einmal mehr Zinssenkungen. Unterdessen beginnt in Shanghai die nächste Runde der Handelsgespräche. Die US-Delegation mit Finanzminister Steven Mnuchin und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lightizer reist am Dienstag nach China.

Unternehmen im Fokus

Pfizer will sein Geschäft mit älteren Blockbustern an den Konkurrenten Mylan abgeben. Im Gegenzug soll Pfizer die Mehrheit an dem neu geformten Generikakonzern bekommen, teilten beide Konzerne mit. Pfizer soll 57 Prozent der Aktien an dem zusammengelegten Geschäft erhalten. Den Rest soll Mylan halten.

Die Aktien der Deutschen Telekom konnten am Montag um mehr als zwei Prozent zulegen. Am Freitag hatten die US-Wettbewerbshüter die Fusion von T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint genehmigt. Es gibt allerdings noch Klagen gegen das Vorhaben.

Wichtige Termine

Deutschland - GfK-Konsumklima für August

Deutschland - Verbraucherpreise Juli (Vorabschätzung)

USA - Verbrauchervertrauen Conference Board Juli

USA - Schwebende Hausverkäufe Juni

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.435/12.485/12.599/12.656 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.310/12.299/12.227/12.172 Punkte

Der DAX erholte sich am Montag weiter, schaffte es aber nicht, den Widerstand bei 12.485 Punkten zu überwinden. Im Handelsverlauf setzten Gewinnmitnahmen ein. Schlussendlich bleibt es bei der zähen Seitwärtsphase im Index. Erst über 12.485 Punkten dürfte Dynamik zur Oberseite aufkommen. Auf der Unterseite wiederum wäre Dynamik erst bei einem Bruch der Unterstützung bei 12.310/12.299 Punkten zu erwarten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 28.05.2019 - 29.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 29.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 4,62 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 7,90 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.07.2019; 17:12 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 30.7.: DAX tendiert wenig verändert, Warten auf Fed-Zinsentscheid erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).