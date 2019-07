Für die Auswahl von Trainees oder Auszubildenden sind Assessment-Center üblich. Bei der Auswahl von Top-Managern jedoch werden sie kaum angewendet. Ein exklusiver Einblick zeigt, warum sich der Aufwand dennoch lohnen kann.

Juliane Neudorf hat das unscheinbare Haus im Züricher Stadtteil Wollishofen mit großen Zielen betreten: Sie will Hauptabteilungsleiterin bei EGO werden, einem Hausgerätezulieferer mit 600 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Verantwortlich wäre sie dort für etwa 80 Mitarbeiter. Für diesen Karriereschritt gibt sie an diesem kühlen Frühlingstag einiges, und das seit sieben Stunden: Juliane Neudorf hat schon erklärt, was sie bei der Arbeit motiviert, wo sie Stärken und Schwächen der Innovationsstrategie des Unternehmens sieht - und warum sie die Richtige ist, diese zu prägen.

Der Mann, der darüber entscheiden wird, ob Neudorf den Job bekommt, scheut seinerseits keine Mühen. Markus Blümle, Personaldirektor von Blanc & Fischer, einer Familienholding, die neben EGO noch fünf weitere Teilkonzerne hält, jettet auch schon mal nach Shanghai für Gespräche mit potenziellen Geschäftsführern. "Wenn ich jemanden einstelle, der für Millionen an Umsatz und viele Hundert Mitarbeiter verantwortlich ist, kann ich keine Kompromisse machen", sagt Blümle. Deshalb schwört er bei der Besetzung der höchsten Managementebenen auf Assessment-Center, wie es nun Juliane Neudorf in Zürich absolviert.

Es ist die aufwendigste Art der Personalauswahl: An einem oder auch mehreren Tagen zerlegen Assessoren Bewerber mithilfe von verschiedenen Testverfahren gewissermaßen in ihre Einzelteile und entscheiden über ihre Eignung. Die meisten Unternehmen nutzen die Assessments für Auszubildende und Trainees. Als angehender Chef noch einmal derart auf den Prüfstand gestellt zu werden sei hingegen unüblich, weiß Stefan Höft. Das liege auch an den persönlichen Befindlichkeiten hochrangiger Bewerber. "Je höher man in der Hierarchie kommt, desto mehr Vorbehalte gibt es gegenüber Tests jeglicher Art", sagt der Professor an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA). Gestandene Führungskräfte könnten sich gekränkt fühlen, wenn man ihre Fähigkeiten infrage stellt und sie nicht aufgrund ihrer vergangenen Erfolge automatisch wertschätzt. Eine Studie des Arbeitskreises Assessment-Center aus dem Jahr 2016 ergab, dass nur 17 Prozent der Dax-Konzerne bei Personalentscheidungen für die oberste Führungsebene auf sie setzen.

Mürrische Kollegen motivieren

Solche Testparcours für Führungskräfte zu entwickeln ist schwierig. "Die Anforderungen sind viel unschärfer definiert als bei Fachpositionen", so Höft. Die Methode aber hält er für sinnvoll: Man treffe nach einem Assessment-Center gerade bei so wichtigen Positionen "keine einsame Entscheidung im stillen Kämmerlein", sondern evaluiere "nach bestem Wissen und Gewissen" - auch wenn es komplex und teuer wird.

Auf Juliane Neudorf wartet die schwierigste Aufgabe im Assessment am Nachmittag: Udo Ender, Mitgründer und Partner des Beratungsunternehmens XCG, das Vorstände und Führungskräfte für Unternehmen sucht und testet. Ein sympathischer Mann mit weichem österreichischem Akzent. In dem simulierten Personalgespräch mit Neudorf mimt er nun einen renitenten Projektleiter, der sich mit Neudorfers Vorgänger gut verstanden hat, sich nun aber von ihren Vorgaben gegängelt fühlt. "Es wird permanent an meiner Rolle und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...