Die Diok RealEstate AG (Diok) hat heute die Platzierung der zweiten Tranche ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023 erfolgreich beendet. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die geplanten EUR 20 Mio. vollumfänglich an institutionelle Investoren im In- und Ausland platziert. Die Anleihe ist bereits seit der Erstplatzierung in 2018 (damals EUR 25 Mio.) mit einer jährlichen Verzinsung in Höhe von 6% an der Börse handelbar. Die Mittel aus der zweiten Tranche werden zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet.