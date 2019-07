Nach dieser Nachricht dürfte der Jubel in der Bonner Konzernzentrale und dem amerikanischen Bellevue im Bundesstaat Washington groß gewesen sein. Denn nach langen Monaten extrem zäher Verhandlungen hat nun auch das US-Justizministerium seine Zustimmung zur Fusion der US-Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint gegeben. Lange Zeit sah es so aus, als wenn dieser Zusammenschluss auch beim dritten Anlauf in den letzten Jahren nicht glückt. Und auch jetzt gibt es noch Unberechenbarkeit, da etliche ... (Carsten Müller)

