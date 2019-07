Geely Aktie: Neue Hoffnung für den Autobauer? Geely könnte als Daimler-Aktionär neue Hoffnung schöpfen, meinen erste Beobachter mit Blick auf die Kursentwicklung am Montag. Die Aktie gewann endlich wieder etwas hinzu und konnte sich auf dem niedrigen Niveau stabilisieren. Dennoch sind Analysten überwiegend der Meinung, es könne in den kommenden Sitzungen wahrscheinlich nur abwärts gehen. Die Aktie hat in den zurückliegenden 12 Monaten bereits einen Rücksetzer in Höhe von mehr als 30 % hinnehmen ... (Frank Holbaum)

