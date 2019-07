Geht es um Smart Food und fleischlose Lebensmittel, bleibt die amerikanische Beyond Meat derzeit der Hype-Wert schlechthin. Die vegetarischen Burger-Patties, die das Unternehmen hauptsächlich im Angebot hat, haben längst Kultstatus erreicht und finden nun verstärkt auch ihren Weg in die System-Gastronomie. Dabei können sich die Beyond-Meat-Leute die nächste Kerbe einritzen. Beyond Meat im Fastfood-Geschäft! Denn zukünftig wird auch der Betreiber von Fastfood-Ketten Dunkin Brands die Beyond-Meat-Produkte ... (Carsten Müller)

