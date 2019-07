In den USA geht bereits die Post ab. Aber auch in Deutschland nähert sich die Berichtssaison allmählich ihrem Höhepunkt. Hierzulande blicken Anleger vor allem gespannt auf das Zahlenwerk von Wirecard. Der deutsche Zahlungsdienstleister wird am 7. August seine Bücher öffnen. Trotz der Kurskapriolen in diesem Jahr rechnen Analysten mit neuen Rekorden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...