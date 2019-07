ASCHHEIM/MÜNCHEN (IT-Times) - Die deutsche Online-Bezahldienste Plattform Wirecard will am 7. August ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2019 vorlegen, was heute noch einmal offiziell per Mitteilung bestätigt wurde. Im Vorfeld, also im laufenden zweiten Quartal 2019, sprach Wirecard-Chef Markus Braun...

Den vollständigen Artikel lesen ...