Mary Kay belegte Platz 42 auf der Arbeitgeberliste für ihr Engagement für den Aufbau einer Arbeitsplatzkultur, die die Integration fördert, und für ihre nachweisliche Sorge um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter

Mary Kay Inc. ist stolz darauf, in der Global Workplace 100 Study 2019 vom Reputation Institute (Ri) als einer der angesehensten Arbeitgeber der Welt ausgezeichnet zu werden. Mary Kay rangiert auf Platz 42 der Top-100 globalen Unternehmen auf der Liste.

"Unser Ruf bei Mitarbeitern und Kunden basiert auf der Grundlage, die Mary Kay Ash geschaffen hat, als sie 1963 ihr Traumunternehmen gründete", so Melinda Foster Sellers, Chief People Officer bei Mary Kay Inc. "Sie hatte die Vision eines Unternehmens auf der Grundlage der "Goldenen Regel", nach der die Welt durch unternehmerische Verantwortung, Innovation, ethische Geschäftspraktiken und Personalmanagement mit dem Menschen an erster Stelle zu einem besseren Ort wird-alles Faktoren, die zu unserem Erfolg in der diesjährigen Studie des Reputation Institute beigetragen haben. Es ist uns eine Ehre, 2019 zu den renommiertesten Arbeitgebern aus aller Welt gewählt zu werden."

In der Studie befragten Forscher des Reputation Institute-einem führenden Anbieter von Reputationsmessung und Managementdienstleistungen-mehr als 230.000 Personen in 15 Ländern. Das Reputation Institute hat Unternehmen hinsichtlich beruflicher Weiterentwicklung, Gesamtvergütung, Arbeitsumfeld, Marktführerschaft, Produkte und Verantwortung bewertet.

Laut der Studie ist der Einsatzwille, für Mary Kay zu arbeiten, im vergangenen Jahr um 6,2 Prozent gestiegen, die größte Verbesserung unter allen Unternehmen, die in der Studie Global RepTrak 100 gemessen wurden. Mary Kay übertrifft andere globale Top-Marken in einer Vielzahl von Branchen auf der ganzen Welt.

"Mary Kay ist ein aufsteigender Stern in der Reputationsstudie-mit der größten Verbesserung in der Kategorie ‚Arbeits-Einsatzwille' aller gemessenen Unternehmen", so Stephen Hahn-Griffiths, Chief Reputation Officer bei Ri. "Unternehmen wie Mary Kay ernten die Vorteile des Aufbaus von Arbeitsplatzkulturen, die die Integration fördern und gleichzeitig Sorge um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zeigen."

Dies ist die jüngste in der Reihe der Auszeichnungen, die Mary Kay erhalten hat, was ihre Position als globaler Arbeitgeber erster Wahl unterstreicht. Weitere aktuelle Auszeichnungen sind unter anderem:

"Top 10 Global CEOs" (Top-10 der globalen CEOs): Das Reputation Institute wählte Chairman und CEO David Holl laut seinem CEO RepTrak 2019 unter die Top-10 der renommiertesten Chief Executives der Welt.

Das Reputation Institute wählte Chairman und CEO David Holl laut seinem CEO RepTrak 2019 unter die Top-10 der renommiertesten Chief Executives der Welt. "Best Midsize Employer 2019" (Bester mittelständischer Arbeitgeber 2019): Von Forbes als einer der besten mittelständischen Arbeitgeber Amerikas 2019 ausgezeichnet. Mary Kay ist die Nummer 97 unter den 500 Unternehmen auf der Liste.

Von Forbes als einer der besten mittelständischen Arbeitgeber Amerikas 2019 ausgezeichnet. Mary Kay ist die Nummer 97 unter den 500 Unternehmen auf der Liste. "Best Employer for Diversity 2019" (Bester Arbeitgeber 2019 im Bereich Vielfalt): Von Forbes als einer der besten Arbeitgeber Amerikas 2019 im Bereich Vielfalt ausgezeichnet. Mary Kay ist die Nummer 150 unter den 500 Unternehmen auf der Liste.

Von Forbes als einer der besten Arbeitgeber Amerikas 2019 im Bereich Vielfalt ausgezeichnet. Mary Kay ist die Nummer 150 unter den 500 Unternehmen auf der Liste. "Global Excellence in the Workplace" (Globale Exzellenz am Arbeitsplatz): Mary Kay Spanien und Mary Kay Polen erhielten den "AON Best Employers Award 2018" (AON-Preis für die besten Arbeitgeber 2018) für Organisationen, die Exzellenz am Arbeitsplatz zeigen. Mary Kay China und Mary Kay Mexiko nahmen die Auszeichnung 2017 entgegen.

Mary Kay Spanien und Mary Kay Polen erhielten den "AON Best Employers Award 2018" (AON-Preis für die besten Arbeitgeber 2018) für Organisationen, die Exzellenz am Arbeitsplatz zeigen. Mary Kay China und Mary Kay Mexiko nahmen die Auszeichnung 2017 entgegen. "Family-Friendly Employer 2018" (Familienfreundlicher Arbeitgeber 2018): Mary Kay Hong Kong wurde vom Innenministerium (Home Affairs Bureau) als familienfreundlicher Top-Arbeitgeber ausgezeichnet.

Mary Kay Hong Kong wurde vom Innenministerium (Home Affairs Bureau) als familienfreundlicher Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. "Chinese Enterprise Health Management Top 10 Employers 2018" (Top-10 besten Arbeitgeber 2018 im Bereich Gesundheitsmanagement in chinesischen Unternehmen): China International Intellectech Corporation ehrte Mary Kay China.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash, eine der originalen bahnbrechenden Powerfrauen, gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 55 Jahren mit drei Zielen: Frauen lohnende Möglichkeiten zu bieten, unwiderstehliche Produkte bereitzustellen und die Welt zu einem besseren zu Ort machen. Dieser Traum hat sich zu einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeitern in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay widmet sich der Erforschung der Wissenschaft hinter der Schönheit und der Herstellung von hochmoderner Hautpflege, Farbkosmetik, Duftstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln. Über die Mary Kay FoundationSM hat das Unternehmen mehr als 78 Millionen Dollar für die Krebsforschung und Unterkünfte für Opfer häuslicher Gewalt bereitgestellt. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiter mit einem Lippenstift nach dem anderen.

