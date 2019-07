Laut DIHK-Präsident Schweitzer bräuchten die Betriebe in Deutschland Entlastungen bei der EEG-Umlage und der Stromsteuer. Planungssicherheit sei für die Unternehmen besonders wichtig.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat in der Debatte über Maßnahmen für mehr Klimaschutz vor zusätzlichen Belastungen für die Wirtschaft gewarnt. "Wir haben bereits die höchsten Strompreise in Europa", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Betriebe brauchen im Gegenzug Entlastungen bei der EEG-Umlage und bei der Stromsteuer. Am wichtigsten für die Unternehmen ist Planungssicherheit."

Schweitzer sagte, Deutschland müsse auch beim Klimaschutz internationale Verpflichtungen einhalten. Eine nationale CO2-Bepreisung müsse aber europäisch ...

