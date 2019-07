Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KURZARBEIT - Gewerkschaften und Arbeitgeber sind sich einig, dass die Regelungen zur Kurzarbeit angesichts der schwächeren Konjunktur gelockert werden sollten. Das Bundesarbeitsministerium reagierte allerdings zurückhaltend: Es bestehe genug Spielraum, um auf schwierige Arbeitsmarktsituationen reagieren zu können. In der Wirtschafts- und Finanzkrise gab es bis zu 24 Monate Kurzarbeitergeld für Beschäftigte. (SZ S. 15/Welt S. 9)

VERKEHRSMINISTERIUM - Das Bundesverkehrsministerium kommt nicht zur Ruhe. Nachdem Minister Andreas Scheuer (CSU) mit seinem Dienstantritt im vergangenen Jahr neben zwei Staatssekretären auch zwei Abteilungsleiter gefeuert und mehrere Unterabteilungsleiterstellen neu besetzt hat, gibt es jetzt die nächsten Rochaden auf der Führungsebene. Neuer Leiter der Grundsatzabteilung wird Klaus Bonhoff, einst Manager bei Daimler und seit 2008 Geschäftsführer der NOW GmbH. Die Gesellschaft setzt für das Ministerium die Wasserstoff- und Brennstoffzellenprogramme um, ebenso fördert sie den Ausbau der Elektromobilität und den Aufbau der Ladeinfrastruktur. Das Bundeskabinett soll die Personalie am Mittwoch beschließen. Scheuer verspricht sich von dem promovierten Maschinenbauer, "die Mobilität der Zukunft" voranzubringen, wie er in einem Brief an die Mitarbeiter die Entscheidung begründet. Bonhoff kenne "die Situation der Branche und vor allem die Bedürfnisse der öffentlichen Hand". (Handelsblatt S. 9)

KLIMASCHUTZ - In der Debatte um eine Verankerung des Klimaschutzes im Grundgesetz hat SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch eine grundlegende Überprüfung von Steuern und Abgaben gefordert. "Es ist sinnvoll, das gesamte Steuer- und Abgabensystem einschließlich der Subventionspraxis auf Nachhaltigkeit hin zu überprüfen", sagte Miersch. Das Finanzministerium unter Olaf Scholz (SPD) sei schon an der Aufgabe dran. Miersch pochte zudem auf ein Klimaschutzgesetz als Gesamtkonzept. (Rheinische Post)

WIRTSCHAFTSMINISTERIUM - Es mehren sich deutliche Signale, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier tatsächlich einen Neustart versuchen will. Darauf deuten Personalentscheidungen in seinem Ministerium. Nach Informationen aus Regierungskreisen will er Philipp Birkenmaier, bislang Geschäftsführer des Parlamentskreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, als Leiter eines Strategiereferats für Mittelstandsfragen in sein Ministerium holen. Die neue Stelle liegt bereits im Finanzministerium zur Genehmigung. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte auf Anfrage, man beteilige sich nicht an Personalspekulationen. (Handelsblatt S. 8)

BANKEN - Nach dem mutmaßlichen Devisenpfusch von Großbanken in Europa beginnt in Großbritannien eine Sammelklage. Die Kläger stellen eine Milliardensumme in Aussicht. Auch deutsche Investoren können Ansprüche anmelden. (Börsen-Zeitung S. 2)

