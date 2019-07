TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--In Ostasien und Australien zeigen sich die Aktienmärkte am Dienstag mit leichten Aufschlägen. Im Großen und Ganzen üben sich die Anleger jedoch vor der US-Notenbanksitzung und den beginnenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China in Zurückhaltung.

Mit Spannung wird die zur Wochenmitte stattfindende Sitzung der Fed erwartet. Am Markt wird fest mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 2,00 bis 2,25 Prozent gerechnet. Dies wäre die erste Zinssenkung seit über einem Jahrzehnt. Es gibt allerdings auch ein paar Stimmen, die einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte für möglich halten. Die japanische Notenbank hat derweil bereits mitgeteilt, ihre Geldpolitik - wie erwartet - vorerst unverändert zu lassen. Auch ihre Niedrigzinspolitik soll bis mindestens Frühjahr 2020 beibehalten werden. Die Notenbanker stellten jedoch auch klar, dass sie nicht zögern werden, geldpolitische Lockerungsmaßnahmen zu ergreifen, sollte dies notwendig sein.

Zudem findet in Schanghai eine neue Runde in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China statt. Zu Wochenanfang sind hierzu US-Handelsbeauftragter Robert Lightizer und Finanzminister Steven Mnuchin angereist. Mit signifikanten Fortschritten oder gar einem Durchbruch in den zuletzt von Stillstand geprägten Gesprächen wird allerdings nicht gerechnet. "Ich weiß nicht, ob sie einen Deal machen werden", sagte Präsident Donald Trump letzte Woche. "Vielleicht werden sie das, vielleicht auch nicht."

Hoffnung auf Zinssenkung stützen

In Tokio geht es um 0,3 Prozent nach oben auf 21.686 Punkte. Etwas Gegenwind erhält der Index von Konjunkturdaten. Die Industrieproduktion ist im Juni stärker zurückgegangen als erwartet. Die Arbeitslosenquote lag mit 2,3 Prozent im Rahmen der Erwartungen. Die Börse in Hongkong liegt mit ebenfalls 0,3 Prozent im Plus, während sich im chinesischen Kernland der Schanghai-Composite 0,7 Prozent fester präsentiert. In Südkorea erhöht sich der Kospi um 0,5 Prozent auf 2.040 Punkte. Rückenwind erhält der Index in Seoul von Zinssenkungserwartungen und den wieder angelaufenen Handelsgesprächen in Schanghai, heißt es von Marktbeobachtern. Die andauernden Handelsspannungen mit Japan drückten hingegen weiterhin auf die Stimmung.

Unter den Einzelwerten gewinnen Hitachi in Tokio 3,1 Prozent hinzu, nachdem der Konzern trotz Umsatzrückgang den Gewinn im ersten Quartal um 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert hat, was über den Markterwartungen liegt. China Life erhöhen sich in Hongkong um 2,0 Prozent, nachdem der Versicherungskonzern für das erste Halbjahr einen um 35 Prozent verbesserten Nettogewinn in Aussicht gestellt hat. Abwärts geht es hingegen in Seoul für LG Electronics um 1,5 Prozent vor der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik geht von einem Gewinnrückgang aus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.849,00 +0,34% +21,30% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.686,96 +0,32% +8,35% 08:00 Kospi (Seoul) 2.039,95 +0,52% -0,05% 08:00 Schanghai-Comp. 2.960,18 +0,65% +18,70% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.202,04 +0,34% +9,79% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.352,06 +0,17% +9,61% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:46 Uhr % YTD EUR/USD 1,1141 -0,0% 1,1147 1,1121 -2,8% EUR/JPY 121,01 -0,2% 121,30 120,86 -3,8% EUR/GBP 0,9164 +0,4% 0,9124 0,9011 +1,8% GBP/USD 1,2158 -0,5% 1,2216 1,2343 -4,6% USD/JPY 108,61 -0,2% 108,83 108,67 -1,0% USD/KRW 1181,85 -0,2% 1183,78 1184,24 +6,1% USD/CNY 6,8879 -0,1% 6,8934 6,8899 +0,1% USD/CNH 6,8892 -0,1% 6,8943 6,8949 +0,3% USD/HKD 7,8226 +0,0% 7,8222 7,8156 -0,1% AUD/USD 0,6901 -0,0% 0,6902 0,6908 -2,1% NZD/USD 0,6632 +0,0% 0,6632 0,6626 -1,2% Bitcoin BTC/USD 9.413,75 -0,8% 9.490,25 9.581,00 +153,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,17 56,87 +0,5% 0,30 +19,5% Brent/ICE 64,04 63,71 +0,5% 0,33 +16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.425,18 1.426,94 -0,1% -1,76 +11,1% Silber (Spot) 16,45 16,47 -0,1% -0,02 +6,2% Platin (Spot) 878,25 881,00 -0,3% -2,75 +10,3% Kupfer-Future 2,72 2,72 +0,1% +0,00 +2,9% ===

