Angeblich ist die Fusion der US-Tochter T-Mobile mit Sprint genehmigt worden. Wie immer mit Vorbehalten in den USA, aber die Reaktion des Marktes mit + 2,0 % geht in Ordnung. Weiter gerechnet: Telekom wird voraussichtlich 43 % an der neuen Nr. 3 im US-Geschäft halten. Was ist diese Beteiligung wert? Frage zwei: Reduziert Telekom seinen Anteil schrittweise auf vielleicht 25 oder 30 % und was lässt sich daraus erlösen? Es müssten so ungefähr 8 bis 9 Mrd. Euro werden (geschätzt), je nach Quote, und das wäre genug, um die gesamte 5G-Technik aufzubauen. Das lässt sich brauchbar mitspielen mit Kurszielen bis 18/19 Euro.



