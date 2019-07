Cannabis greift den globalen Zigarettenmarkt in Höhe von 699,4 Mrd. USD an!

Das Research- und Marktforschungsinstitute Euromonitor International schätzt den weltweiten Handelsumsatz von Tabak / Zigaretten im Jahr 2017 auf gigantische 699,4 Mrd. USD. Dieser Betrag umfasst insgesamt 5.400 Mrd. Zigaretten! Gemäß einer Statistik des Online-Portals www.statista.com hat alleine der amerikanische Tabakmarkt ein Volumen in Höhe von 120 Mrd. USD. Wir sind uns sicher, dass die derzeitigen Tabakraucher in den nächsten Jahren immer schneller auf CBD-Blüten bzw. THC-Blüten umsteigen werden, sofern es die legale Situation in dem Land / Bundesstaat erlaubt. Cannabis wird den globalen Tabakmarkt komplett durcheinanderwirbeln und spürbare Marktanteile erobern - das Redaktionsteam vom Cannabisradar.de analysiert für Sie die aussichtsreichsten Cannabisfirmen, die besonders von dem globalen Megatrend Cannabis im Rauchersektor profitieren werden! Jetzt unseren kostenlosen Newsletter abonnieren - mit detaillierten Informationen, Marktkommentaren, Musterportfolio und Handelssignalen zum Cannabismarkt! Unsere Einschätzung wird durch eine aktuelle Gallup-Umfrage untermauert. So liegt mit 15% der Anteil der Erwachsenen, die Tabak konsumieren auf einem 75 Jahres Tief, hingegen stieg der Anteil der Erwachsenen in USA, die Cannabis konsumieren auf mittlerweile 12%. Noch im Jahr 1950 gaben 45% der Erwachsenen in Umfragen an, Tabak zu konsumieren. Diesen Trend hinzu Cannabis wird auch immer mehr von Tabakkonzernen registriert! So haben bereits die ersten Tabakunternehmen ihre Fühler nach Cannabisunternehmen ausgestreckt: Der Tabakgigant Altria, zu dem Konzern gehört u.a. die Marke Marlboro, hat im Dezember 2018 insgesamt 1,8 Mrd. USD für eine 45% ige Beteiligung an dem Cannabisunternehmen Cronos Group ausgegeben. Letzte Woche gab Auxly Cannabis Group gekannt, dass der weltweit viertgrößte Tabakkonzern Imperial Brands insgesamt 123 Mio. $ über eine Wandelschuldverschreibung investieren wird. Auxly wird der exklusive Partner von Imperial Brands im Bereich Cannabis. Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk aus Brokern, Analysten und Branchenkennern! Jetzt unseren kostenlosen Newsletter abonnieren - mit detaillierten Informationen, Marktkommentaren, Musterportfolio und Handelssignalen zum Cannabismarkt! Herzlichst, Ihr Cannabisradar-Team CA38109W1095 CA48349P1036 CA01861C1095 CA46183X8026 US90137F1030 GB00BF044593 GB00BF044593 CA25455C1005 CA98936N1024 CA3623071006 CA4576371062 US21833P1030 CA88166Y1007 CA92845J1049 CA31773B1058 CA5305621073 CA88688R1047 CA58507M1077 CA8310062002 CA49374L3065 CA45074T1021 US9875372065 CA9485251008 CA92767A1075 AU000000CP17 US52886N3070 CA2477541049 CA1380411084 CA41755P1053 CA41755M1023 CA92707Y1088 CA39305B1058 CA01444Q1046 AU000000MXC6 CA39342L1085 CA88105E1088 CA89788C1041 CA05335P1099 US1266541028 CA72706K1012 CA91913D1069 AU000000CAN2 CA3932102088 CA72941N1006 US50133S1033 CA86860J1066 CA1378002077 CA23126M1023 US64157V1089 CA29102R1064 CA34348Q1028 US98986X1090 CA16106R1091 US88688T1007 US3953301039 CA60689X1096 AU000000EXL4 CA03765K1049 US1407551092 CA65442F1053 CA22587M1068 US57165B1061 CA86745H1010 CA4283041099 CA1376441004 CA68620P1018 CA64079L1058 CA05156X1087 CA1380351009 US36197T1034 US45781V1017 CA29410K1084 US8101861065 CA22717L1013 CA72580T2020

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )