Cosmo Halbjahresbericht 2019

Dublin, Irland - 30. Juli 2019 - Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN) gab heute die Halbjahresresultate per 30. Juni 2019 bekannt.

Höhepunkte im ersten Halbjahr 2019 - Produkte und Geschäfte

Revolutionäres Produkt namens GI Genius vorgestellt, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) Läsionen während der Koloskopie erkennt: weltweiter Validierungsvertrag mit Medtronic.



Kooperationsvertrag mit Medtronic im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) für zusätzliche Indikationen abgeschlossen.



Eleview-Distributionsvertrag mit Medtronic für die USA, China und Südamerika abgeschlossen, Verkaufsstart voraussichtlich im August 2019.



Zulassung der FDA für den (IND)-Antrag für neue chemische Einheit CB-03-10 als neues onkologisches Produkt erhalten.



Zulassungsantrag (NDA) für ByFavo (remimazolam) von FDA akzeptiert.



Restrukturierung von Aries abgeschlossen, für 2019 werden Einsparungen von ca. €20 Millionen erwartet.



Bekanntgabe positiver Ergebnisse der vollständigen klinischen Phase-II-Studie von Breezula durch unseren Partner Cassiopea.



Aemcolo Phase II Proof-of-Concept-Studie für IBS-D vorangetrieben.



Zulassung für Eleview von Health Canada, Vermarktung durch Pharmascience im Rahmen des bestehenden Lizenzvertrags.



Vertriebsstart von GI Genius durch Medtronic in Europa im Juli 2019.



Markteinführung von Aemcolo per Ende Juli 2019 mit Direktmarketing-Strategie.

Alessandro Della Chà, Chief Executive Officer, sagte: "Im ersten Halbjahr haben wir eine Reihe wichtiger Schritte gemacht. Nach der regulatorischen Verzögerung von Methylenblau MMX haben wir gleichzeitig unsere Kostenbasis in den USA markant reduziert; wir haben neue, interessante Produkte (GI Genius und CB-03-10) vorgestellt bzw. angekündigt, wir haben entscheidende Geschäftsverhandlungen mit Medtronic begonnen und unsere Strategie für medizinische Geräte sowie für die Lancierung von Aemcoloangepasst. Wir erwarten daher keine signifikanten Auswirkungen auf unsere Resultate in diesem Jahr, sondern wir legen ein solides Fundament für die Zukunft."

"Obschon unser Fokus darauf liegt, die Zulassung für GI Genius im H1 2020 zu erhalten, hat der Verkauf in Europa bereits begonnen. Der Launch von Aemcolofür Ende Juli ist immer noch auf Kurs und in den USA wird Medtronic im August den Verkauf von Eleviewerneutaufnehmen." fügte Alessandro Della Chà hinzu. "Per 30. Juni beträgt die Summe aus Barmitteln und Geldanlagen, dem Marktwert unserer Cassiopea-Beteiligung und eigenen Aktien rund €539 Millionen respektive CHF 590 Millionen und erlaubt uns damit eine ausreichende Finanzierung sowie die Flexibilität, um unsere Wachstumsstrategie zu verfolgen. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft. 2020 wird für uns ein entscheidendes Jahr werden. Wir erwarten, dann in die Gewinnzone zurückzukehren."

Finanzielle Eckwerte im ersten Halbjahr 2019

Der Umsatz beträgt €21.5 Millionen gegenüber €36.7 Millionen im Vorjahr, beeinträchtigt durch Generikaprodukte der Konkurrenz für Uceris und Lialda im Jahr 2018 sowie durch im Vorjahr erhaltene einmalige Vorab- und Meilenstein-Zahlungen.



Die Betriebsausgaben sanken infolge der Kostensenkungen in der US-Organisation um 11.8% auf €38.7 Millionen.



Der operative Verlust beträgt €17.2 Millionen nach €7.2 Millionen im Vorjahr.



Das Finanzergebnis von €2.6 Millionen umfasst mehrheitlich Zinsen auf Wandelanleihen in Höhe von €4.1 Millionen, wovon €2.2 Mio. zahlungswirksam sind.



Verlust von €20.8 Millionen in der Berichtsperiode, inklusive Anteil am Cassiopea-Verlust von €2.8 Millionen, Aktienoptionsprogramm-Kosten von €3 Millionen und €4.1 Millionen Belastung auf Wandelanleihen, worauf €2.2 Millionen Coupon bezahlt wurden.



Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit vor Änderung des Nettoumlaufvermögens von €11.0 Millionen.



Cash und Fondanlagen total €324.0 Millionen gegenüber €375.8 Millionen im Vorjahr (ohne €35.5 Millionen eigene Aktien).



Cosmos Beteiligung an Cassiopea beträgt €180 Millionen per 30. Juni 2019.



Die Bilanzsumme beträgt €594.7 Millionen gegenüber €625.7 Millionen im Vorjahr.



Das Eigenkapital beträgt €404.4 Millionen gegenüber €444.8 Millionen im Vorjahr.



Kauf von 212.214 eigener Aktien im ersten Halbjahr für €17.2 Millionen. Per 30. Juni 2019 wurden insgesamt 413.984 eigene Aktien gehalten.

Kennzahlen

EUR?1'000 H1 2019 H1 2018 Erfolgsrechnung Umsatz 21,507 36,660 Sonstige Erträge 277 240 Umsatzkosten (11,029) (10,714) Forschungs- und Entwicklungskosten (7,667) (4,459) Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten (20,289) (28,938) Netto-Betriebsaufwand (38,708) (43,871) Operativer (Verlust) / Gewinn (17,201) (7,211) Nettofinanzertrag / (-aufwand) (2,600) 4,823 Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen (2,818) (2,895) (Verlust) / Gewinn vor Steuern (22,619) (5,283) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1,837 (2,506) (Verlust) / Periodenergebnis (20,782) (7,789) Aktien Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien 14,715,110 15,033,234 Ergebnis je Aktie (in EUR) (1.407) (0.518)

EUR?1'000 30 Jun 19 31 Dez 18 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage Langfristige Vermögenswerte 243,103 251,519 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 158,406 210,689 Sonstiges Umlaufvermögen 193,222 163,478 Verbindlichkeiten 190,369 180,832 Den Eigentümern der Gesellschaft zurechenbares Eigenkapital 404,362 443,760 Eigenkapitalquote (%) 68.0% 71.1%

Der Halbjahresbericht 2019 mit weiteren Informationen wurde am 30. Juli 2019, 07:00 Uhr MEZ, veröffentlicht und steht zum Download bereit:

http://www.cosmopharmaceuticals.com/investor-relations/financial-reports

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 1. Halbjahres 2019 am Dienstag, 30. Juli 2019, 10:30 Uhr MEZ

Alessandro Della Chà, CEO, Luigi Moro, CSO, und Niall Donnelly, CFO, werden die Halbjahresergebnisse 2019 vorstellen und über die Aktivitäten von Cosmo informieren. Die Telefonkonferenz dauert 30-45 Minuten und findet in englischer Sprache statt.

Einwahlnummern

Kontinentaleuropa/Schweiz: +41 (0)58 310 50 00 UK: +44 (0)207 107 06 13 USA: +1 (1) 631 570 56 13

Die Präsentation kann hier heruntergeladen werden:

http://www.cosmopharma.com/ir/presentations.aspx

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung ausgewählter gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der Endoskopie konzentriert. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD, Dickdarminfektionen und die Erkennung von Dickdarmverletzungen. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist kürzlich eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen Gerätes im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in Koloskopien und GI-Verfahren verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo Lizenznehmer für die USA für den neuartigen Wirkstoff zur prozeduralen Sedierung, Remimazolam. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com

Finanzkalender

Jahresresultate März 2020 Generalversammlung Mai 2020

