DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNPPEFR-S+P 500 UE DLCD ESEA FR0011550680 BAW/UFN
BNPPEFR-ST.EUR.600 EOCD ETSA FR0011550672 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNPPEFR-S+P 500 UE DLCD ESEA FR0011550680 BAW/UFN
BNPPEFR-ST.EUR.600 EOCD ETSA FR0011550672 BAW/UFN