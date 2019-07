OESX - Breakout mit Ansage!

Orion Energy Systems: Aktie startet phänomenal durch. Kursrücksetzer für Neueinstieg nutzen.

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US6862751087: Das 1996 gegründete Unternehmen Orion Energy Systems Inc. aus Manitowoc im US-Bundesstaat Wisconsin beschäftigt sich mit Technologien zum Energiemanagement. Es wagte im Jahr 2007 den Sprung an die Börse und schaffte es dank sich stetig verbessernder Quartalszahlen in die Watchlist der kleinen Titanen von ratgeberGELD.at. Schön zu sehen wie im gesamten 6-Monatschart der 20er-EMA über dem 50er-EMA verläuft! Nach dem Hoch Anfang August bildete sich eine markante Bullenflagge aus, so dass sich am Freitag vergangener Woche der Ausbruch aus der Formation andeutete. Entsprechend wurde der Einstieg bei 2,93 USD im Traders Live Chat besprochen. Erste Teilgewinne bei 3,14 USD – knapp 7,2 Prozent! - konnten dann bereits etwa eine Stunde nach Börsenstart abkassiert werden. Wer die Gewinne am Montag beim Tageshöchstkurs von 3,27 USD mitnahm, konnte ein Plus von über 10 % mitnehmen. Swingtrader bleiben weiterhin investiert.Das Unternehmen bewegt sich auf einem attraktiven Zukunftsmarkt. Die Entwicklung des Kurses und der Fundamentalzahlen lassen hier noch auf weitere Kurssprünge hoffen.Neueinsteiger sollten eine Konsolidierung auf das Niveau des 20er-EMA abwarten und den Stopp Loss entsprechend tiefer setzen. Allerdings gilt es zu beachten, dass die Quartalszahlen schon am kommenden Montag, den 5. August, veröffentlicht werden. Vorsichtige Trader nehmen die Gewinne in der Zwischenzeit lieber vom Tisch.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/oesx-breakout/Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in OESX.