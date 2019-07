Die französische Wirtschaft hat im zweiten Quartal das Wachstumstempo erneut gedrosselt. In den Monaten April bis Juni sei die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 0,2 Prozent gewachsen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer ersten Schätzung mit. Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone noch etwas stärker um 0,3 Prozent gewachsen.

Damit hat sich das französische Wachstum bereits das zweite Quartal in Folge abgeschwächt. Analysten wurden von der erneuten Abschwächung in den drei Monaten bis Juni überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem stabilen Wachstumstempo gerechnet.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum wuchs die französische Wirtschaft im zweiten Quartal um 1,3 Prozent. Auch in dieser Betrachtung hatten Experten einen etwas stärkeren Zuwachs um 1,4 Prozent erwartet.

Gebremst wurde das Wachstum in der Zeit von April bis Juni unter anderem durch den privaten Konsum. Er erhöhten sich in den drei Monaten um 0,2 Prozent im Quartalsvergleich. Im ersten Quartal war er noch um 0,4 Prozent gewachsen. Gestützt wurde der Aufschwung hingegen durch einen deutlichen Zuwachs bei den öffentlichen Ausgaben./jkr/jha/

