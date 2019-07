Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Brenntag von 52 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Daniel Hobden begründete in einer am Dienstag vorliegenden Studie das niedrigere Ziel unter anderem mit den Aussagen des Chemikalienhändlers, wonach sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld eingetrübt habe. Brenntag könne allerdings durch Übernahmen den Gewinn ankurbeln, so dass es bei dem aktuellen Votum bleibe./la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 04:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

