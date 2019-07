Der Markt für Milch und Milchprodukte im Lebensmittelhandel wird in Fachkreisen in zwei Hauptkategorien eingeteilt: die Weiße Linie und die Gelbe Linie.Die Weiße Linie umfasst dabei Milch, Sahne- und Joghurterzeugnisse sowie Puddings und Desserts. Der weltweite Markt der Weißen Linie hat einen Wert in Höhe von 302 Milliarden Euro. Das sind zehn Prozent des gesamten Food-Markts. Der Bereich Joghurt macht volumenmäßig 37 Prozent der Weißen Linie aus, wertmäßig sind es jedoch nur 23 Prozent. Asien/Pazifik ist wert- und volumenmäßig der größte Markt, wenn es um dieses Segment geht und weist derzeit ...

